126-113. Los sorprendentes Bulls suman su cuarta victoria de cuatro

Los Bulls son una de las cuatro franquicias que siguen sin perder en este arranque de temporada, junto a los Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs y los Philadelphia 76ers.

El equipo de Billy Donovan se dio un festín ante los Kings, en el regreso a Chicago de Zach LaVine (30 puntos) y DeMar DeRozan (19).

Matas Buzelis, en su segundo año en la NBA, brilló con 27 puntos y Josh Giddey aportó 20 puntos, ocho rebotes y doce asistencias. Además Nikola Vucevic firmó un doble doble de trece puntos y catorce rebotes y Kevin Huerter contribuyó con 19 saliendo del banquillo.

Huerter es un exjugador de los Kings, que llegó a Chicago en la operación que llevó a LaVine a Sacramento.

Chicago está en lo más alto del Este, mientras que los Kings perdieron su cuarto partido de cinco este curso.