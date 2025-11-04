Lakovic avisa de que Spartak, "pese a no ser tan conocido en Europa", es un rival muy duro

En la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones ante los serbios (este miércoles a las 20:00 horas), el técnico esloveno ha recordado que el rival está “en crecimiento” y ha mostrado seguridad en que plantearán “un partido duro” en una nueva oportunidad de apuntalar la primera plaza del grupo.

Para el claretiano, las claves pasarán por procurar parar a sus creadores de juego y anotadores, donde ha destacado a Oliver Hanlan, “que ya nos hizo mucho daño en el primer partido” desde la línea exterior, y a los interiores Shevon Thompson, un pívot grande que domina la pintura, y Danilo Nikolic, que supone un peligro desde el perímetro y el poste bajo para crear y anotar, ha detallado.

“Es un equipo versátil, completo y duro físicamente. Tenemos que estar preparados para contener su físico y jugar nuestro juego, con buena defensa y creando nuestra confianza y oportunidades de jugar en transición desde atrás después de buenos rebotes y defensas”, ha abundado.

Lakovic ha valorado el buen inicio en Liga de Campeones, con 3-0 de balance, y ha incidido en la importancia de mantener esta dinámica para asegurar la primera plaza del grupo y acceder directamente a la siguiente ronda de la competición europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente en Liga de Campeones, el preparador debe decidir un descarte para cumplir los cinco cupos, una resolución que ha asegurado que toma “en los últimos días y en función del rival” y por los emparejamientos que existan en las posiciones: “Hasta ahora hemos hecho diferentes, pero se pueden repetir. No tiene ningún significado a la hora de hacerlo. Es una cuestión de decisión y momento del día”.

El cuadro amarillo arriba al encuentro tras vencer holgadamente al Morabanc Andorra (102-85) y con la satisfacción del trabajo realizado hasta la fecha en Europa, lo que genera “optimismo y confianza” en el trabajo de adaptación, si bien ha apelado a seguir en el camino. “encontrar motivación cada día” y evitar las oscilaciones en el juego y la actitud.

Sobre los rumores de acceso del Real Madrid y el Barça a la Liga de Campeones 2026/2027 con el desembarco de la NBA en Europa, Lakovic ha dicho que no sabe “cuánto de realidad hay” en una información que llega desde Grecia, aunque para el balcánico Madrid y Barça seguirán en Euroliga al menos en el corto plazo ante la incertidumbre de la llegada de la NBA al Viejo Continente.

Preguntado por los plazos del lesionado Carlos Alocén, el entrenador del Dreamland Gran Canaria ha optado por no dar tiempos para la vuelta, que deberá decidir el equipo médico, y ha celebrado que el zaragozano haya empezado trabajos en cancha sin contacto: “Estamos con optimismo de que va bien y poco a poco va sumando y avanzando”.