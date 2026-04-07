Luka Doncic estaría de vuelta en España para tratarse lesión en el isquitibial, según ESPN

Según la cadena de información deportiva el jugador esloveno está en España para someterse a un procedimiento que implica una inyección en el músculo lesionado con el objetivo de acelerar su recuperación de cara a los play-offs, que arrancan el próximo 18 de abril.

La expectativa de que Doncic pueda regresar durante los play-offs es incierta al tratarse de una lesión para la que normalmente se suelen requerir entre 4 y 6 semanas de recuperación.

El exjugador de Real Madrid y Dallas Mavericks se provocó una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo en un encuentro de temporada regular ante Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril.

La lesión ha hecho que el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, quede fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.

Antes de su lesión, Doncic llevaba trece partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo.

De hecho, el '77' angelino continúa liderando la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido.