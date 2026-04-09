Básquetbol
09 de abril de 2026 - 10:00

Tyler Dosey, MVP de la jornada 36 de la Euroliga tras su actuación ante el Real Madrid

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Redacción deportes, 9 abr (EFE).- El escolta del Olympiacos Tyler Dorsey fue designado este jueves MVP de la jornada 36 al liderar la victoria de Olympiacos frente a Real Madrid el pasado martes (102-88), con 37 puntos y una valoración de 43, informa la Euroliga en un comunicado.

Por EFE

Dorsey, estadounidense de nacionalidad griega, completó la mejor actuación de su carrera y la mayor anotación de la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga, que incluyó siete triples de doce intentos.

Junto con el alero búlgaro Sasha Vezenkov, con 26 puntos, se convirtió en el pilar del triunfo de su equipo en El Pireo ante los madridistas, lo que les consolidó en el liderato de la competición.

Es la segunda temporada en el conjunto griego de Dorsey, de 30 años, quien también ha militado en equipos de la NBA como los Dallas Mavericks o los Memphis Grizzlies.