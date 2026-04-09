Tyler Dosey, MVP de la jornada 36 de la Euroliga tras su actuación ante el Real Madrid

Dorsey, estadounidense de nacionalidad griega, completó la mejor actuación de su carrera y la mayor anotación de la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga, que incluyó siete triples de doce intentos.

Junto con el alero búlgaro Sasha Vezenkov, con 26 puntos, se convirtió en el pilar del triunfo de su equipo en El Pireo ante los madridistas, lo que les consolidó en el liderato de la competición.

Es la segunda temporada en el conjunto griego de Dorsey, de 30 años, quien también ha militado en equipos de la NBA como los Dallas Mavericks o los Memphis Grizzlies.