El Valencia Basket cierra la fase regular en Bosnia contra el Dubai con los deberes hechos

El equipo de Pedro Martínez se aseguró primero un puesto entre los diez primeros y no quedar eliminado al final de esta primera etapa del torneo, después quedar entre los seis mejores y clasificarse de manera directa para los cuartos de final, la eliminatoria previa a la Final a Cuatro, y, finalmente, un puesto en el 'top cuatro', lo que le da ventaja de pista en ese cruce.

El Valencia llega a esta trigésima octava jornada en la segunda posición, sólo superado por el Olympiacos y podría ocupar, según sus resultados y los de otros partidos, uno de los tres primeros puestos, aunque para ser líder necesitaría, además de ganar su partido, que el equipo griego pierda este mismo jueves en casa contra un Milán que no tiene ya opciones de clasificarse.

No hay certezas sobre qué posición aseguraría un rival menos potente dentro de la enorme calidad de los equipos llegados hasta aquí, pero sí de que siendo uno de los dos primeros se medirá a los equipos que se clasifiquen desde el 'play in' y que por tanto llegarán teóricamente más cansados.

El Dubai sí tiene opciones de entrar en el 'play in', una serie de eliminatorias que disputarán los equipos que estén entre la sexta y la décima posición, y necesita ganar al Valencia y que el Barcelona pierda, porque ocupa actualmente la undécima posición con 19 triunfos, uno menos que el equipo catalán.

El partido del equipo de Xavi Pascual contra el Bayern en el Palau Blaugrana comenzará media hora después que el del Dubai y el Valencia en Zenica.

Tras haber caído en la anterior jornada en su pista ante un Efes que no se jugaba nada, el Dubai ha buscado una reacción con la destitución de su técnico Jurica Golemac y el nombramiento de Aleksander Sekulic.

En el choque disputado en el Roig Arena en la primera vuelta, el Valencia se impuso a un Dubai muy mermado por las lesiones por un ajustado 80-78 en un partido en el que estuvo liderado por Kameron Taylor y Omari Moore y al que le dio la vuelta en el último parcial.

Para este choque, el técnico mantiene la baja de Xabi López-Arostegui, que lleva un mes de baja por problemas musculares, pero recupera a Sergio De Larrea, que se ha perdido varios partidos tras lesionar la rodilla izquierda en Bolonia.