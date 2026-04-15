Política
15 de abril de 2026 - 21:10

“Un día libre” laboral en cumpleaños: estos fueron los que huyeron por orden del “Patrón”

Sesión del Senado. Foto gentileza de la Cámara Alta.
Sesión del Senado. Foto gentileza de la Cámara Alta.

El cartismo y sus aliados abandonaron la sesión del Senado para no tratar el proyecto que plantea un día libre laboral remunerado para el trabajador público y privado en su cumpleaños. La huida se dio después que la bancada de Honor Colorado bajara línea contra la propuesta.

Por ABC Color

Al momento de verificar el quórum, en el Senado solo estaban presentes 21 parlamentarios. Esa mañana tres senadores habían solicitado ausentarse según consta en el legajo de Asuntos Entrados, por lo que 21 legisladores se ausentaron sin justificación.

Estos son:

  • Dionisio Amarilla (liberocartista)
  • Hermelinda Alvarenga (liberocartista)
  • Líder Amarilla (PLRA)
  • Antonio Barrios (ANR, HC)
  • Zenaida Delgado (ANR, HC, ex Cruzada Nacional)
  • Pedro Díaz Verón (ANR, HC)
  • Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC)
  • Patrick Kemper (ANR, cartista exHagamos)
  • Orlando Penner (ANR cartista, ex PPQ)
  • Derlis Maidana (ANR, HC)
  • Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC)
  • Oscar Salomón (ANR, HC)
  • David Rivas (ANR, HC)
  • Javier Zacarías Irún (ANR, HC)
  • Alfonso Noria (ANR)
  • Carlos Núñez (ANR)
  • Derlis Osorio (ANR)
  • Luis Pettengil (ANR)
  • Arnaldo Samaniego (ANR)
  • Lilian Samaniego (ANR)
  • Blanca Ovelar (ANR)

Presentes y ausentes con justificativo

Por otra parte enviaron notas con justificativos de ausencias los senadores Noelia Cabrera (liberocartista); Rafael Filizzola (PDP) y Sergio Rojas (PLRA).

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Estuvieron presentes al momento de verificar el quórum los cartistas Basilio Núñez, Natalicio Chase, Lizarella Valiente y Guadalupe Aveiro. También sus aliados liberocartistas Edgar López y José “Pakova” Ledesma.

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Igualmente estuvieron presentes los opositores Esperanza Martínez (FG), Ever Villalba (PLRA), Rubén Velázquez (Yo Creo), Ignacio Iramaín (Ind), Yolanda Paredes (CN), José Oviedo (Yo Creo), Eduardo Nakayama (Ind), Celeste Amarilla (PLRA), Lucía Mendoza (CN), Walter Kobylanski (CN) y Salyn Buzarquis (PLRA).

También estaban presentes Juan Afara (ANR), Ramón Retamozo (ANR), Colym Soroka (ANR) y Mario Varela (ANR).