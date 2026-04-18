Vezenkov (Olympiacos) gana el trofeo Alphonso Ford al máximo anotador de la temporada

El ala-pivot, de 30 años, ha logrado en la fase de liga del torneo continental una media de 19,4 puntos por encuentro y un total de 661 tantos, con lo que supera al ganador del curso pasado, Kendrick Nunn, del Panathinaikos, y a Nadir Hifi, del París, que acabaron segundo con 19,0 y tercero con 18,9, mientras que cuarto termina Timothe Luwawu-Cabarrot, del Kosner Baskonia, con 18,2, y quinto Carsen Edwards, del Virtus Bolonia, con 17,3.

Vezenkov alcanzó el doble dígito en 33 de los 34 encuentros, anotó 20 o más tantos en diecinueve ocasiones y su mejor racha llegó entre las jornadas 19 y 23, cuando consiguió 24 o más en cinco partidos consecutivos.

Tuvo porcentajes de acierto del 62,5 % en tiros de dos, de 39,6 % en triples y un 89,2 % en lanzamientos libres, y su récord fue de 29 puntos en la decimotercera jornada contra el Estrella Roja serbio.

Vezenkov, que ya consiguió este galardón en la campaña 2022-2023, en la que también fue nombrado mejor jugador, ha entrado en el primer quinteto de la Euroliga en tres oportunidades (2021-2022, 2022-2023 y 2024-2025), ha sido MVP de las eliminatorias por el título de 2025, y es el cuarto jugador en ganar el Alphonso Ford más de una vez tras Igor Rakocevic (2007 y 2008 con el Baskonia y 2011 con el Anadolu Efes), Keith Langford (2014 con el EA Milan y 2017 con el Unics Kazan) y Alexey Shved (2018 y 2021 con el Khimki).