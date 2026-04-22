Keldon Johnson gana el premio al mejor sexto hombre de la NBA

Johnson se impuso al mexicoestadounidense Jaime Jáquez Jr. (Miami Heat) y a Tim Hardaway Jr. (Denver Nuggets), tomando el relevo de Payton Pritchard de los Boston Celtics, ganador el año pasado.

Johnson recibió 404 votos de un jurado integrado por 100 personas, superando los 331 puntos de Jáquez Jr. y 45 de Hardaway Jr.

El alero de los Spurs, de 26 años, anotó 1.081 puntos saliendo del banquillo, un récord en la franquicia texana que superó los 927 del argentino Manu Ginóbili en la temporada 2007-08.

Ese año, Ginóbili también ganó el premio al mejor sexto hombre de la liga. Hasta hoy, era el único jugador de los Spurs premiado con esta distinción.

La contribución de Johnson fue clave para que los Spurs terminasen la temporada con un balance de 62-20 y se clasificasen por primera vez en siete años a los 'playoff'.