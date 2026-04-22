Cae barrabrava de Cerro Porteño que robó escudo de antimotines durante el superclásico

La Policía llegó al barrabrava de Cerro Porteño Luis Ernesto Servín Vera, debido a que el mismo fue filmado por las cámaras de seguridad en el momento en que exhibía como un trofeo el escudo de un oficial de Antimotines.

Momentos antes, el agente policial fue prácticamente linchado por los hinchas del club Cerro Porteño en la grada del estadio Defensores del Chaco.

Servín, quien tiene su residencia en la zona de Palma Loma, Luque, donde también explota un gimnasio, fue ubicado poco después del mediodía, cuando estaba estacionado al mando de su auto Chevrolet Joy negro, con matrícula AAFZ 965 sobre la calle República de Colombia casi Campo Vía en Isla Bogado.

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Los oficiales que ya estaban alertados de que el sospechoso podría estar escondido en la zona, rápidamente lo identificaron y redujeron, para luego trasladarlo a la comisaría jurisdiccional, la 46 ° Central.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de la causa Soledad Ramírez, quien lo había imputado y ordenado su captura por los hechos de perturbación de la paz pública y otros, a raíz de los hechos registrados en la tarde del domingo último en el estado Defensores del Chaco.

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Barrabrava detenido tiene antecedentes por el mismo delito

Sin embargo, Servín ya contaba con un antecedente por supuesta producción de riesgos comunes del año 2016, proceso en el que lo beneficiaron con medidas alternativas a la prisión. Pero el barrabravas estaba utilizando su libertad condicional para volver a perpetrar los que inicialmente estaba procesado.

El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la dirección de Policía del departamento Central, comisario principal José Santacruz confirmó que el barrabravas fue llevado directamente hasta el Hospital General de Barrio Obrero para ser diagnosticado, para luego ser llevado finalmente a la comisaría 2° de Asunción, donde permanecerá a cargo del Ministerio Público.