Julio Enciso: ¿A qué hora juega por el pase a la final de la Copa de Francia?

La Copa de Francia define hoy al segundo finalista de la edición 2025-2026. En la disputa por el último boleto a la definición del título hay presencia guaraní: Julio Enciso. El futbolista paraguayo y Racing de Estrasbrugo juegan hoy la segunda semifinal: a partido único, enfrentan al OGC Niza en el Stade de la Meinau de Estrasburgo. El encuentro arranca a las 16:00, hora de Paraguay, sin transmisión en nuestro país.

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En la final del torneo, el segundo más importante del fútbol francés luego de la Ligue 1, espera el Lens, que el martes goleó 4-1 al Toulouse en el Bollaert-Delelis, estadio en el que la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro había perdido 2-1 con Marruecos en el último amistoso de la Fecha FIFA de marzo y previo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Lens, primer finalista de la Copa de Francia

Racing, mejor ubicado que el OGC Niza

Racing de Estrasburgo, que también es semifinalista de la Conference League, está mejor ubicado en la tabla de posiciones del campeonato de Liga que el rival de la semifinal de la Copa de Francia. El equipo de Julio Enciso marcha octavo con 43 puntos, a 9 de los puestos internacionales, mientras que las Águilas ocupan el décimo quinto lugar con 29 unidades.