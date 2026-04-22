Peña destituye a Brítez del IPS y designa a Isaías Fretes como presidente

Ante la crítica situación en que se encuentra el Instituto de Previsión Social, que principalmente se siente en sus hospitales, donde la queja de los asegurados se hizo cotidiana, y ante la presión de distintos sectores sociales, finalmente el presidente de la República, Santiago Peña, resolvió cambiar al presidente del Consejo de Administración, Jorge Brítez.

En reemplazo del doctor Brítez asumirá el doctor Isaías Ricardo Fretes, médico cirujano especializado en coloproctología, cuyo nombre ya había saltado en 2021 como posible reemplazo de quien entonces era ministro de Salud, Julio Mazzoleni, finalmente reemplazado por Julio Borba.

En febrero, pese a todos los cuestionamientos, Peña había dado la “bendición” a Brítez, que entonces prometió una serie de cambios. En lo que más urge, medicamentos e insumos, Brítez había pedido un plazo de 4 a 8 semanas para que ya no falten; sin embargo, continúan las carencias.

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Además de la falta de insumos y medicinas, en el IPS se han dado graves casos de supuesta negligencia médica. El 28 de enero falleció Braulio Vázquez, que ingresó al IPS Ingavi con dolores que indicaban que podría sufrir un infarto, pero que debió esperar horas para ser asistido porque no lo consideraron como paciente grave.

El asegurado pasó luego al Hospital Central, donde se debía realizar un cateterismo que no se le hizo, primero con el argumento de la falta de insumos y, luego, porque los equipos necesarios para el procedimiento quirúrgico no estaban disponibles. La Superintendencia de Salud, incluso un informe de Auditoría Interna del propio IPS, confirmaron que hubo una seguidilla de graves irregularidades que llevaron al deceso del paciente. El caso se investiga, igualmente, en la Fiscalía.

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Además, en los últimos días se conoció el caso de una paciente de cáncer a quien le extirparon la mama equivocada y, finalmente, debieron extraerle las dos. En este hecho también hay una denuncia de supuesta negligencia médica en la Fiscalía.