Todo o nada del Barça en Europa, de nuevo en Mónaco

La extraordinaria actuación de Will Clyburn y de Kevin Punter ante el Estrella Roja le dieron una bola extra a los azulgranas, que ahora necesitan ganar en Mónaco para obtener el pase a los cuartos de final de la Euroliga. Olympiacos, aspirante a todo, espera rival.

Los monegascos vienen de perder en Atenas ante Panathinaikos en el primer partido de la repesca y también están contra las cuerdas, pero no lo tendrá nada fácil el Barça, que en este curso ha perdido los dos partidos disputados ante el equipo de Manu Markoishvili.

Sucumbió en casa con claridad (74-90) y hace apenas dos semanas en el Principado (93-86), en un partido en el que los locales impusieron su fondo de armario y el Barça cayó pese a que firmó un buen partido.

En ese último enfrentamiento, los de Xavi Pascual no pudieron contar con Tomas Satoransky, ya recuperado de sus problemas de salud, y tampoco pudieron frenar el juego colectivo de lo monegascos, con seis jugadores por encima de los diez puntos, y la clase de Mike James y Elie Okobo, 16 tantos cada uno de ellos.

Así que, como hizo Panathinaikos hace un par de días, el Barça tendrá que cimentar su victoria en la pintura y dejar sin opciones a Daniel Theis y Kevarrius Hayes, que apenas pudieron lucir en Atenas.

Pero no solo eso, tendrá que limitar la influencia de Alpha Diallo y Jaron Blossomgame, así como la de James y Okobo, tan impredecibles como geniales en las acciones individuales.

En el juego interior Jan Vesely y Toko Shengelia tienen que ser diferenciales, como lo han sido Clyburn y Punter en estos últimos partidos desde el exterior.

Clyburn promedia 19 puntos en los tres últimos partidos, con un espectacular 14/26 en triples, mientras que Punter también está a un gran nivel como demostró con los 22 puntos (7/11 en tiros de campos) anotados frente al Estrella Roja.

Curiosamente el enfrentamiento se produce después de que ambos equipos se midieran en los cuartos de final de la pasada Euroliga, con pase de los monegascos.

El Barça cayó claramente en los dos primeros partidos en Mónaco, pero igualó en el Palau Blaugrana. En el partido decisivo, los azulgranas cayeron por un doloroso 85-84, después de un tiro final errado por Kevin Punter.

Los precedentes determinan que el Barça está entre las cuerdas, con seis derrotas en los últimos siete partidos que ha jugado en Mónaco, donde no gana desde principios de 2025 (84-98), pero claro, en un partido a cara y cruz, todo es posible.