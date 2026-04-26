Nico Brussino, elegido mejor jugador de la jornada tras su exhibición ante el Girona

El alero argentino, de 33 años, fue determinante en los momentos clave del partido, que terminó con 33 créditos de valoración.

Además, fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos, capturó cinco rebotes y dio dos asistencias.

Con la victoria ante el equipo catalán, el Gran Canaria toma aire para conseguir el objetivo de la permanencia.