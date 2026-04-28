122-131. Los Thunder sentencian a los Suns y esperan a los Lakers

Los vigentes campeones superaron la primera ronda por la vía rápida. No desperdiciaron la primera bola de partido este lunes en el Mortgage Matchup Center de Phoenix y cerraron una serie dominada con asombrosa autoridad.

Es el tercer año consecutivo en el que los Thunder superan la primera ronda con un 4-0. El curso pasado arrollaron a los Memphis Grizzlies y el anterior, a los New Orleans Pelicans.

El MVP Shai Gilgeous Alexander llevó de la mano a los Thunder con 31 puntos (10 de 17 en tiros de campo) y ocho asistencias, apoyado por 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.

Ajay Mitchell contribuyó con 22 puntos y Isaiah Hartenstein aportó 18 para unos Thunder que lanzaron con un 54 % de acierto en tiros de campo y con un 50 % en triples (17 de 34).

No dieron opción a los Suns, un equipo que llegó a la primera ronda de los 'playoffs' tras jugar dos partidos del 'play-in'.

Los Suns también estuvieron por arriba del 50 % en tiros (48 de 90). Devin Booker fue el líder anotador con 24 puntos, Jalen Green y Dillon Brooks metieron 23 cada uno y Collin Gillespie anotó 20.