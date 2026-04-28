125-113. Los Nuggets aprovechan las bajas de Edwards y DiVicenzo y reabren la serie

Contra la pared tras perder los dos partidos disputados en Minnesota, los Nuggets no fallaron en casa, evitaron la eliminación y cambiaron la inercia de una serie que regresa ahora a Minneapolis.

Denver dominó de principio a fin el quinto partido ante unos Wolves tocados por la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida por Donte DiVincenzo y por el peligroso esguince de rodilla padecido por Anthony Edwards, que se perderá lo que queda de esta serie.

El serbio Nikola Jokic tardó poco más de veinte minutos en sellar su triple doble y acabó con 27 puntos, doce rebotes y 16 asistencias, con un 60 % de acierto en tiros (9 de 15).

Jamal Murray contribuyó con 24 puntos, siete asistencias y cuatro robos y Spencer Jones aportó 20 puntos para los Nuggets.

Los Nuggets estaban nueve puntos arriba al descanso (60-51), pero fue en el tercer período cuando dieron el golpe decisivo al encuentro, al disparar su renta hasta el 97-72.

Spencer Jones estuvo perfecto en el tercer segmento, con cuatro de cuatro en tiros y tres triples.

Los Wolves pasaron de la euforia por encarrilar la serie a la desesperación por la pérdida de dos piezas clave como Edwards y DiVincenzo. La tercera victoria fue agridulce por sus lesiones, pese a que Ayo Dosunmu diera un paso al frente con 43 puntos.

Esta noche, el ex de los Bulls no pasó de los 18 puntos.

El máximo anotador de Minnesota en Denver fue Julius Randle, con 27 puntos, en una noche en la que el 50.6 % de acierto en tiros a nivel grupal no fue suficiente para los visitantes.

El sexto partido de la serie se jugará el jueves en Minneapolis, con unos Nuggets que llegan lanzados.