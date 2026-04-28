97-113. Los 76ers ganan una vida en Boston

Al inicio del segundo tiempo, los Celtics se pusieron con un +13 (63-50), fue el momento en el que los 76ers, liderados por Joel Embiid, se resistieron a irse de vacaciones.

Los 76ers se impusieron en el segundo tiempo con un parcial de 40-63, firmando una gran remontada y dejando a los Celtics con 11 puntos en el último cuarto, con un 3 de 22 en tiros de campo (13,6 %).

Las dos victorias de los 76ers en esta serie han sido en Boston, pero ahora necesitarán ganar en Philadelphia el jueves si quieren seguir con vida y forzar el séptimo y definitivo partido.

Joel Embiid, en su segundo partido tras su apendicectomía, firmó 33 puntos y 8 asistencias, participando en 54 de los puntos de Philadelphia.

El camerunés empezó el partido alejado del aro, probando triples sin mucho éxito, pero poco a poco fue entrando en al pintura y volviéndose determinante con su físico.

"Al entrar al partido, el plan era lanzar, como equipo, muchos triples. Así que me dejé llevar un poco por ese plan de juego. Y luego, cuando fallas un par, tienes que ajustar. Empecé a ir más hacia dentro a ver si tenía algo de suerte", dijo Embiid a ESPN.

Tyrese Maxey contribuyó con 25 puntos y 10 rebotes, Quentin Grimes con 18 puntos y Paul George con 16.

Para los Celtics, Jayson Tatum firmó un doble-doble con 24 puntos y 16 rebotes, mientras que Jaylen Brown terminó con 22 puntos. Payton Pritchard, con 12, fue el único jugador además de los 'Jays' en dobles dígitos.

El español Hugo González jugó los dos últimos minutos del duelo, cuando Joe Mazzulla dio el partido por perdido.

Los 76ers no solo alargaron su temporada con su victoria de este martes en Boston, sino que mantienen la esperanza de romper la maldición que arrastran con los Celtics desde hace más de 40 años.

Y es que los 76ers no ganan una serie de 'playoff' a los Celtics desde 1982, en las Finales del Este; en sus seis cruces más recientes Boston siempre ha salido vencedor.

La misión es titánica, ya que los equipos que han puesto el 3-1 a favor (como los Celtics) en una eliminatoria, la han ganado en 285 de 298 ocasiones.