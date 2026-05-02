El Barça, a afianzarse en la ACB ante el emergente Gran Canaria de 'Che' García y Brussino

Pasada página a la eliminación en el 'play-in' de la Euroliga a manos del Mónaco (79-70) de la última semana, al conjunto azulgrana no le queda más que apostar todo a una sola carta, la ACB, su última oportunidad de tocar metal esta temporada.

El equipo dirigido por Xavi Pascual reaccionó con carácter al varapalo europeo y el pasado domingo logró un triunfo de enorme valor en el Buesa Arena ante el Baskonia (92-95), un resultado que le ha situado cuarto en la clasificación.

A falta de seis jornadas para el final de la fase regular, el cuadro catalán presenta un balance de 19-9 y aventaja en cuatro victorias al noveno clasificado, el Bilbao Basket (15-13), al que además tiene ganado el 'basket average' tras imponerse en ambos enfrentamientos (66-71 en la ida y 90-61 en el Palau Blaugrana).

Cerrar definitivamente ese objetivo es ahora la prioridad del Barça, aunque en paralelo también ha ganado peso la opción de tener factor pista en la primera eliminatoria. El triunfo ante un rival directo como el conjunto vitoriano le permitió depender de sí mismo para acabar entre los cuatro primeros.

De este modo, el conjunto azulgrana iguala en victorias al vigente campeón de la Copa del Rey (19-9), aunque ocupa la cuarta posición, la última con ventaja de campo, gracias a tener a su favor el 'basket average' particular, tras vencer también en el Palau por 91-83.

Ambas situaciones marcan ahora el camino inmediato del cuadro catalán, que comenzará a defender esa condición este domingo con la baja ya conocida del argentino Nico Laprovittola y la duda de Tomas Satoransky, ausente ya en Vitoria por molestias en la espalda.

Enfrente estará un Dreamland Gran Canaria que, acostumbrado a pelear por metas similares a las azulgranas, vive una temporada complicada en la que lucha por alejarse definitivamente del descenso.

El conjunto insular aterrizará en la capital catalana con una imagen renovada respecto a semanas atrás. La principal razón es la llegada al banquillo de Néstor 'Che' García, que sustituyó a Jaka Lakovic en un momento crítico y ha tenido impacto inmediato con dos victorias consecutivas.

Con un balance de 9-20, el cuadro canario mantiene dos triunfos de margen sobre el Morabanc Andorra, conjunto que marca el descenso a LEB Oro. Una ventaja aún corta que impide cualquier tipo de relajación, aunque un triunfo de prestigio en el Palau Blaugrana supondría un paso importante para ampliar ese colchón.

Con el objetivo de reforzar la permanencia, el club claretiano ha incorporado esta semana al base estadounidense Brandon Jefferson, procedente del AS Karditsa Iaponiki griego, un director de juego con notable capacidad anotadora tras promediar 17,2 puntos en el Estrasburgo francés y 18,6 en su periplo en la liga china.

A ello se suma la recuperación de piezas clave como el alero argentino Nico Brussino, autor de 26 puntos en la victoria ante el Bàsquet Girona (100-90); el escolta Isaiah Wong, que firmó 29 en el último triunfo frente al Unicaja (100-101); y la aportación del ala-pívot exazulgrana Chimezie Metu, que tras superar una grave lesión en el tendón de Aquiles promedia 14,9 puntos desde su incorporación.