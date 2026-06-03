El 'tirón' de los Knicks genera 202 millones en Nueva York y puede duplicarse en Finales

Con el retorno de los Knicks esta noche a las Finales de la NBA por primera vez en 27 años, la postemporada tiene el potencial de generar "un total de 465 millones" de dólares si se disputan los tres partidos de las Finales previstos en Nueva York.

"Esta proyección excede el impacto económico estimado de la participación de los Knicks en los 'playoffs' de 2025, cuando el equipo solo llegó hasta las Finales de la Conferencia Este", agrega.

El monto de 202 millones durante las tres primeras rondas de la postemporada es inferior al de 2025, ya que los Knicks jugaron siete partidos en casa frente a los nueve del año pasado, pero las autoridades de Nueva York creen que cada partido adicional generará unos 90 millones.

Los datos fueron proporcionados por Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York y tienen en cuenta el gasto de los visitantes, incluidos entradas, concesiones, mercancía, transporte y alojamiento, así como impacto indirecto del gasto adicional de los operadores del estadio y sus empleados.

"Cuando ganan los Knicks, Nueva York cobra vida. Y, como dejan claro estas cifras, esa energía sostiene a los pequeños negocios, a los trabajadores y a los vecindarios que hacen de Nueva York lo que es", dijo Mamdani, asegurando haber seguido al equipo toda la vida "desde las gradas más altas", en el sofá o con vecinos.

Esta noche comienzan las Finales de la NBA y los New York Knicks regresarán al Madison Square Garden el lunes 8 de junio para su partido contra los San Antonio Spurs, en el que las entradas más baratas rondan los 5.000 dólares a fecha de este miércoles en el portal VivdSeats.