NBA México confía en que el Mundial no restará interés a final Spurs-Knicks

"Tenemos más de 30 millones de aficionados en México, los que nos genera un espacio muy definido para nuestro publico, por eso no nos preocupamos y trajimos a este NBA House para los juegos de las finales, por eso no dudamos de que la gente va a venir a disfrutar de la NBA", aseveró el directivo.

Zárraga habló en la presentación del NBA House, ubicado en un parque de diversiones de la capital mexicana en el que se transmitirán los primeros tres partidos de la serie Spurs-Nicks de hoy, el 5 y 8 de junio.

"En esta época tan movida hay trabajo para todos, pero esto es algo que planeamos con mucho tiempo de anticipación, fue una logística compleja por lo que representa el Mundial, pero claramente tenemos nuestro espacio muy definida con la afición deportiva de este país; la gente nos acompañará", señaló.

El vicepresidente de la NBA Latinoamérica respaldó sus palabras con el crecimiento que año con año tiene esta liga en México, donde cuentan con el mayor número de seguidores, fuera de Estados Unidos.

"Queremos crecer aún más esa base de aficionados más de 30 millones. Las audiencias en televisión, a través de redes y streaming siguen creciendo con cada vez más horas vistas, sobre todo por nuestro canal de YouTube", explicó.

La estrategia principal, dijo Zárraga, para potenciar este crecimiento es con la participación de los seguidores a través de las distintas plataformas.

"Ahora estamos muy enfocados en la interacción de los aficionados con nosotros, que vengan a nuestros eventos, que acudan a los juegos de NBA aquí. Hoy tenemos registrado que nuestros seguidores consumen un promedio de cuatro horas y media de contenido NBA por semana en cualquiera de las plataformas digitales", puntualizó.

El dirigente también habló del éxito que esperan en el partido de temporada regular del próximo 7 de noviembre que sostendrán los Denver Nuggets contra los Indiana Pacers.

"Hay gran interés con cada partido de la NBA, todo esto respaldado por la presencia de Capitanes en la G-League. Indiana y Denver están muy contentos por venir a México este año", concluyó.