El español Carles Durán, nuevo entrenador del MHP Riesen Ludwigsburg alemán

Así lo confirmó el club teutón en un comunicado, en el que detalló que el técnico comenzará en el banquillo el siguiente curso, el 2026/2027, en sustitución del noruego Mikko Riipinen.

El presidente del club, Alexander Reil, y el nuevo director deportivo, David McCray, que asumirá el cargo de director deportivo de manera oficial el mes que viene, entrevistaron a un total de seis candidatos, aunque redujeron la lista a tres y aseguraron a Durán, su elección preferida.

“Estamos muy contentos de que Carles nos haya elegido. En todas nuestras conversaciones, quedó claro que ama y vive el baloncesto y que tiene una amplia y diversa experiencia. Estamos convencidos de que será un gran activo para el equipo de baloncesto de Ludwigsburg”, afirmó Reil.

Durán se formó como entrenador en la cantera del Joventut de Badalona, club al que llegó a dirigir como técnico principal desde 2018 y hasta 2024 tras ser ayudante de Aíto García Reneses, Sito Alonso y Pepu Hernández.

También pasó por los banquillos del Valencia Basket, del Bilbao Basket y del CB Bàsquet Prat, de LEB Plata, además de ser seleccionador de la selección sub-17 de España en 2014.

Estas dos últimas temporadas estuvo en Turquía al frente del Darüşşafaka S.K. (2024/2025) y del Mersin MSK hasta el final del presente curso.