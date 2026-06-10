El Panathinaikos fuerza el quinto partido ante el Olympiacos tras dos prórrogas

De esta forma, el equipo de 'El Trébol' forzó el encuentro definitivo por el título de liga A1 Ethniki, que ahora regresará al Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo.

Como es habitual en los enfrentamientos de ambos equipos, la serie llegaba tras varias polémicas arbitrales que terminaron con el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, expulsado en el tercer partido, y con el propietario del club, el excéntrico Dimitris Giannakopoulos, sancionado por la liga helena prohibiéndole la entrada a cualquier pabellón del país durante los próximos seis meses.

El mejor del partido fue el francés Evan Fournier, proclamado Mejor Jugador (MVP) de las Finales de la Euroliga con el Olympiacos, con 29 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

Por parte del 'Pao', el escolta estadounidense Kendrick Nunn fue el más destacado con 23 puntos.

Los locales realizaron una gran primera parte, en la que se marcharon seis puntos arriba al descanso. Sin embargo, los vigentes campeones de Europa remontaron gracias a un parcial de 13-23 en el tercer cuarto.

El último acto estuvo marcada por la igualdad y el escaso acierto de ambos equipos.

Primero, el español Juancho Hernangómez, por parte del Panathinaikos, y, posteriormente Vezenkov, del Olympiacos, intentaron ganar el partido con un triple en los segundos finales, pero ambos intentos no vieron aron y condujeron el choque a la prórroga.

En otro igualado ida y vuelta, el base local Vassilis Toliopoulos, con 79-79 en el luminoso, se jugó el lanzamiento final, pero tampoco acertó y dio pie a otros cinco minutos más de baloncesto.

Ya en la segunda prolongación, el base TJ Shorts ejerció sus mejores minutos en pista y dio la victoria final al Panathinaikos, que aplazó el alirón del Olympiacos, dejando todo abierto para el quinto y último encuentro.