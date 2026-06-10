Taylor Swift asistirá al cuarto partido de las finales de la NBA, según medios

Ambos medios citan a una fuente que afirma que Swift acudirá al Madison Square Garden (MSG) -donde podría casarse con su pareja Travis Kelce el próximo julio- para ver el partido junto a varios amigos.

"Es una gran fan de los Knicks y tiene muchas ganas de estar allí para apoyarlos", asegura la fuente citada.

El pasado mayo, Kelce y Swift asistieron a un partido entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers donde el jugador de fútbol americano, criado en Cleveland, lucía una camiseta de dicho equipo.

Se desconoce si Kelce acompañará en esta ocasión a la artista, que reside en Nueva York desde 2014 y ya ha acudido a varios partidos de los Knicks.

La pareja planea casarse en algún lugar en el centro de la ciudad de Nueva York, según TMZ, el próximo 3 de julio, y entre los lugares barajados está este estadio de baloncesto.

Otros lugares que puede estar sopesando la pareja son Central Park, el complejo del rascacielos Rockefeller Center, la sala de conciertos art decó Radido Music City Hall o la monumental Biblioteca Pública, de acuerdo con TMZ.

Además de Swift, esta noche se espera en el Madison Square Garden al grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, que actuará durante el descanso del partido, de acuerdo con Page Six.

En los últimos partidos se ha podido ver entre las gradas a otras celebridades como los actores Timothée Chalamet y Ben Stiller, el rapero Jay-Z o el cineasta Spike Lee.

Además, en el último partido, que tuvo lugar el lunes, actuó en el espectáculo de medio tiempo Cardi B, originaria de Nueva York.

Esta noche, el estadio volverá a blindarse por motivos de seguridad, según anunció hoy el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD).

El lunes ya se incrementaron las medidas de seguridad por la asistencia al partido del presidente de EE.UU., Donald Trump, y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y se canceló la fiesta oficial de visionado al aire libre en pantallas cerca del MSG.