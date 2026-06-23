Los Wizards eligen a AJ Dybantsa con el número 1 absoluto en el draft

Dybantsa, de 206 centímetros de altura, promedió 25.5 puntos, 6.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido en la última temporada con BYU.

El alero se incorpora a unos Wizards que pretenden cambiar el rumbo después de acostumbrarse a la irrelevancia deportiva en las últimas temporadas.

"Tengo mucho trabajo por hacer, pero esto es un premio por todo el sacrificio que he hecho", dijo Dybantsa segundos después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunciara su elección.

Los Wizards fueron el peor equipo de la NBA en la última campaña, con solo 17 victorias en la temporada regular y 65 derrotas.

La franquicia capitalina no juega los 'playoffs' desde el curso 2020-2021.

AJ Dybantsa, nacido en Brockton (Massachusetts), llega a la NBA tras una única temporada en BYU en la que se consolidó como uno de los anotadores más sólidos del país.