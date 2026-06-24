Karim López: "Mi elección ha llegado más tarde de lo que esperaba, ha sido un poco raro"

"Es una bendición. No importa el número, es un poco después de lo que esperaba yo y todo mi círculo, pero no está en mis manos. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Estoy afrontando este nuevo reto con mucha emoción y bendecido", expresó López ante los medios tras salir elegido en el draft.

Con su elección en el número 21, López se convirtió en el primer nacido en México en ser drafteado en primera ronda.

Los Detroit Pistons cedieron los derechos del jugador a los Memphis Grizzlies.

"Fue un poco raro. Primero primer pensar en estar con un equipo, luego estar con otro en cuestión de segundos... pero estoy feliz. El equipo que fuera, iba a ser el correcto, así que feliz", agregó el mexicano.

"Es un equipo que juega de manera parecida al equipo de donde vengo, que agradece a los jugadores que juegan fuerte, que juegan con pasión, que dan el 110 % y que dan todo para ganar y para el equipo, así que creo que soy uno de esos", añadió López.

López se fue a los 14 años a jugar con el Joventut de Badalona, pasó por varios equipos catalanes y vivió su última experiencia en los New Zealand Breakers.

Con los Breakers, López promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y tuvo un 49 % de acierto en tiros de campo.