Willy Hernangómez, sobre su futuro: "No tengo nada claro, ahora sólo quiero disfrutar"

El pívot de 32 años, Mejor Jugador (MVP) del Eurobasket 2022, en el que España se alzó con la medalla de oro, declaró este lunes, en el primer entrenamiento de la concentración, que se toma estas ventanas como un momento para "disfrutar del baloncesto" y de sus compañeros, a tres días del encuentro del Grupo A ante Dinamarca en la Caja Mágica de Madrid.

"Estoy muy ilusionado y feliz por la oportunidad de formar parte de 'La Familia' y bajo las órdenes de Chus (Mateo). Tenemos partidos muy difíciles por delante. Me lo tomo como una oportunidad. Me lo tomo como un momento para poder disfrutar del baloncesto y de mis compañeros. Estoy agradecido a la Federación Española de Baloncesto (FEB) y con ganas de competir con estos dos partidos que tenemos por delante y seguir haciendo grupo", afirmó.

Cuestionado por su futuro más inmediato, al acabar en unos días su vinculación con el Barça, el pívot declaró no tenerlo "nada claro", aunque remarcó que tiene ganas de hacerlo donde le den la "oportunidad y la confianza".

"Me tomo la convocatoria con muchísima felicidad. Con muchas ganas de dar lo mejor de mí mismo, dar lo que me pida Chus, disfrutar y competir. La verdad que ahora mismo sobre mi futuro no lo tengo nada claro. Lo que sí que tengo son muchas ganas de seguir trabajando y poder demostrar que puedo ser un gran jugador. Tener un sitio donde tenga la oportunidad y la confianza", aseguró.

En una temporada en la que ha terminado sin títulos para el Barça y en la que no ha gozado de demasiados minutos a las órdenes de Xavi Pascual, Hernangómez acudió a la llamada de la selección ya que su "cabeza" y su "cuerpo" se lo pedían.

"El cuerpo y la cabeza me pedían venir a la selección. Aquí me siento en casa, con mi familia, apoyado y rodeado. Necesitaba también poder estar así en un grupo humano increíble (..). Ha sido un año muy largo, pero estoy contento, podré habré jugado más o menos, pero creo que he estado 93 o 94 partidos sano. Eso también habla un poco de todo el trabajo que se hace detrás para poder estar siempre disponible", remarcó.

Sobre su rol de veterano, se mostró abierto a lo que el equipo "necesite": "Creo que tenemos un grupo humano en el que nos ayudamos todos. Por supuesto que voy a intentar aportar mi granito de arena, pero no sólo yo, los que tenemos más experiencia como Alberto Díaz, Jaime Pradilla o Pierre Oriola, aportarán todo lo positivo para que el grupo disfrute, compita y dé lo mejor".