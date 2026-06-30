Mike James, máximo anotador histórico de la Euroliga, abandona el Mónaco

El estadounidense, de 35 años, también fue nombrado Mejor Jugador (MVP) de la Euroliga en el 2024. Además, fue finalista con el conjunto de El Principado en 2025, pero el título fue finalmente para el Fenerbahce turco.

Todo una leyenda de la competición, el base finalmente abandonará el conjunto monegasco tras una temporada marcada por la crisis financiera del equipo.

"Cinco temporadas, una huella imborrable: la historia del Roca Team nunca se escribirá sin Mike James. Gracias por las emociones. Gracias por los momentos que permanecerán grabados. Gracias por haber contribuido a hacer crecer nuestro club. Te deseamos lo mejor para lo que viene", comunicó el club en sus redes sociales.

"Tricampeón de Francia, vencedor de la Leaders Cup, de la Copa de Francia, dos participaciones en el Final Four, MVP de la Euroliga, máximo anotador histórico… Juntos, hemos escrito las páginas más hermosas de la historia del AS Monaco Basket", agregó.

En una última época tirante con la directiva, que provocó que estuviese más de un mes sin jugar con el equipo como protesta ante los impagos que se estaban sucediendo, regresó de su 'retiro' en las finales de la liga francesa para ayudar al Mónaco a vencer al Paris Basketball.

Ya el pasado mes de febrero, el jugador criticó a los dirigentes del club, que arrastró una sanción económica de 300.000 euros por el impago de salarios a jugadores y trabajadores y una restricción para nuevos fichajes.

"Esto es una locura. Llevo mucho tiempo en Europa. Sé que los pagos pueden ser inestables, pero no me mientan diciendo que llegará cuando no es así y me hagan quedar como un tonto. Eso sí que es una falta de respeto. Jugar con mi dinero, y en mi cara, es un juego sucio. Espero que el personal, los jugadores, los trabajadores y la gente de la oficina reciban su dinero de verdad", dijo James.

Finalizada la temporada, varias informaciones apuntaban a un posible acuerdo con el Barça este verano, aunque la esperada salida de Xavi Pascual como entrenador podría haber provocado un frenazo en su contratación.

De momento, James debutará con la selección de baloncesto de Estados Unidos en la próximas ventanas de julio clasificatorias para el Mundial de Catar 2027.