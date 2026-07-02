Duarte, Feliz y Pérez al frente del equipo dominicano que recibe a Estados Unidos

El equipo dominicano viene de derrotar, precisamente, a Estados Unidos en febrero pasado en San Diego (EE.UU.). Ambos conjuntos lideran (3-1) el grupo A, en el que México presenta récord de 2-2 y Nicaragua ha perdido sus cuatro choques.

En ese partido contra los estadounidenses, el escolta Pérez, de los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico, fue el héroe de la victoria con 20 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias. García, del Real Madrid, añadió 14 tantos.

El también escolta Duarte, quien militó durante tres años en la NBA, juega para el Unicaja Málaga de la Liga ACB española.

República Dominicana también convocó al flamante campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, el pívot Anthony Towns, y al experimentado jugador en esa liga, el ala-pívot Al Horford, quienes no estarán con el conjunto.

Towns Cruz viene de una exigente temporada en la liga profesional estadounidense y Horford dijo que está concentrado en sus entrenamientos de cara al fichaje con un equipo de la NBA, pues es agente libre.

República Dominicana busca su cuarta clasificación consecutiva al Mundial de baloncesto, y lo hace nuevamente con el argentino Néstor 'Ché' García, quien ha conducido al país a las citas de China (2019) y la de Filipinas, Japón e Indonesia, en 2023.

El país caribeño se estrenó en un Mundial en 1978, en Filipinas, y regresó en 2014, en España. Ocupa el puesto 18 en el ránking mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Los estadounidenses cuentan con el pívot suplente de los Pacers de Indiana Jay Huff, como su jugador de mayor rango, en un conjunto en el que también están Orlando Robinson, Terry Taylor y Matt Ryan, que han vestido la camiseta de equipos de la NBA.

Sin embargo, en el grupo se destaca el base Mike James, también con experiencia de NBA, quien fue el Jugador Más Valioso de la Euroliga en 2024 y es el máximo anotador histórico de esa competición. Es la primera vez que representa a Estados Unidos en una competición internacional.

La tropa que dirige Stephen Silas, entrenador de los Rockets de Houston entre 2020 y 2023, también cuenta con Jacob Gilyard, Kevon Harris, Dewan Hernández.

El partido ha despertado expectativas entre los seguidores del baloncesto en República Dominicana pues, amén de que vienen de vencer a los norteamericanos, el encuentro será el primero que acoge la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, luego de su remodelación por más de 1.000 millones de pesos (unos 16,6 millones de dólares).