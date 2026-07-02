Frío intenso: los departamentos que tendrán hasta 3 °C de mínima este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un Boletín Meteorológico Especial para advertir sobre un marcado descenso de la temperatura que afectará a gran parte del territorio nacional entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

Según el informe oficial actualizado este jueves 2 de julio, el ingreso de una masa de aire frío favorecerá amaneceres con temperaturas muy bajas, principalmente en el sur del país. A esto se sumarán vientos moderados del sector sur, que harán que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada por los termómetros.

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Ñeembucú tendrá el amanecer más frío

El mapa de riesgo elaborado por Meteorología ubica al departamento de Ñeembucú en el nivel de mayor afectación, identificado con alerta azul oscuro.

En esa zona se esperan temperaturas mínimas de hasta 3 °C durante el amanecer del viernes, lo que la convertirá en el área más fría del país durante este evento meteorológico.

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Cinco departamentos con mínimas de entre 5°C y 6°C

El boletín también señala que los departamentos de Misiones, Itapúa, Paraguarí y Caazapá estarán bajo alerta azul claro, con temperaturas mínimas previstas entre 5 °C y 6 °C tanto el viernes como el sábado.

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A esa lista se suma una franja del extremo oeste de Boquerón, en la Región Occidental, donde el descenso térmico también alcanzará los 5 °C durante la jornada del sábado.

Aunque los valores no serán tan extremos como en Ñeembucú, la presencia de viento sur hará que la sensación de frío sea aún mayor.

El resto del país también sentirá el descenso

Para los demás departamentos, incluyendo Central, Cordillera, Guairá, San Pedro y gran parte del Chaco, Meteorología prevé un ambiente frío a fresco.

En estas zonas las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 °C y 12 °C, valores que, combinados con el viento del sur, mantendrán condiciones invernales durante gran parte del fin de semana.