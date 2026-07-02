Pronostican tormentas con lluvias intensas para este jueves: estos son los departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial, en el que informa que persisten celdas de tormentas sobre el área de cobertura, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma muy puntual durante la mañana de este jueves.

Según el aviso, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Meteorología indicó que las tormentas continuarán desarrollándose sobre las áreas mencionadas, con condiciones favorables para la ocurrencia localizada de tiempo severo durante las primeras horas de la jornada.

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Departamentos afectados por el aviso de Meteorología

Las zonas alcanzadas por el aviso corresponden al centro, este y sureste de la Región Oriental. Los departamentos afectados son:

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