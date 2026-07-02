Clima
02 de julio de 2026 a la - 07:44

Pronostican tormentas con lluvias intensas para este jueves: estos son los departamentos afectados

Lluvias en Encarnación tras ingreso de un núcleo de tormentas desde la madrugada marca un descenso importante de la temperatura en el sur del país.
Lluvias en Encarnación, departamento de Itapúa, tras ingreso de un núcleo de tormentas. (Imagen de referencia)Sergio González

Un aviso meteorológico advierte de lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizos para ocho departamentos durante este jueves.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial, en el que informa que persisten celdas de tormentas sobre el área de cobertura, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma muy puntual durante la mañana de este jueves.

Según el aviso, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Meteorología indicó que las tormentas continuarán desarrollándose sobre las áreas mencionadas, con condiciones favorables para la ocurrencia localizada de tiempo severo durante las primeras horas de la jornada.

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Departamentos afectados por el aviso de Meteorología

Las zonas alcanzadas por el aviso corresponden al centro, este y sureste de la Región Oriental. Los departamentos afectados son:

  1. Sur de San Pedro
  2. Cordillera
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Caazapá
  6. Itapúa
  7. Norte y este de Paraguarí
  8. Centro y sur de Alto Paraná.