Confirman una “superbacteria” en Paraguay: todo lo que debés saber para prevenirla

El Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina (SARM) y es una de las denominadas “superbacterias” por su resistencia a antibióticos y su capacidad para provocar infecciones graves. Según un estudio científico recientemente divulgado, esta bacteria ya fue identificada en Paraguay mediante estudios genómicos realizados por investigadores nacionales.

La investigación fue desarrollada por Rosa Guillén, Claudia Salinas y varios otros colaboradores en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción.

La doctora Rosa Guillén, especialista en bioquímica y biología molecular, explicó que el hallazgo corresponde al primer estudio de ADN de esta bacteria en niños paraguayos y permite conocer con mayor precisión qué variantes son capaces de producir cuadros severos.

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¿Qué es el Staphylococcus aureus?

Guillén aclaró que su equipo estudia desde hace años esta bacteria, que puede causar infecciones de distinta gravedad.

“Esta bacteria vive en nuestra piel”, explicó y aseguró que las evidencias demuestran que aproximadamente el 30% de las personas puede portar el microorganismo sin presentar ninguna enfermedad.

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El problema aparece cuando la piel pierde su función de barrera. “Cuando tenemos heridas, esa bacteria puede ingresar a nuestro tejido y puede causarnos infecciones supergraves, hasta una sepsis, y puede llevarnos a terapia intensiva”, advirtió.

La investigadora explicó que el objetivo del estudio fue determinar por qué algunas cepas prácticamente no generan complicaciones, mientras que otras son mucho más agresivas.

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¿Por qué se la considera una “superbacteria”?

La especialista explicó que el término proviene del inglés superbug y se utiliza para describir bacterias con múltiples mecanismos para producir enfermedades.

“Usamos ese término para describir a bacterias que tienen muchísimas herramientas para causar infecciones”, detalló. Según indicó, esas herramientas incluyen tanto genes que las hacen resistentes a determinados antibióticos como genes de virulencia.

“Es como pensar en un soldado que tiene mucho armamento frente a otro que apenas tiene una pistolita”, explicó sobre la diferencia entre una bacteria más agresiva y otra menos peligrosa.

Precisó que únicamente mediante estudios genómicos es posible identificar ese “armamento” que posee cada bacteria.

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Puede afectar tanto a niños como a adultos

Aunque la investigación estuvo enfocada en pacientes pediátricos, Guillén resaltó que el Staphylococcus aureus también puede producir infecciones en adultos. “Puede causar infecciones dentro del hospital, pero también puede causar infecciones en personas sanas que están en la comunidad”, relató.

Por ese motivo, señaló que el equipo investigador decidió concentrarse en las infecciones adquiridas fuera de los hospitales, un campo menos estudiado en Paraguay.

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¿Cuáles son los primeros síntomas?

La especialista indicó que cualquier infección en la piel que presente enrojecimiento, fiebre o malestar general debe ser motivo de consulta médica.

Explicó que el diagnóstico se realiza mediante un cultivo microbiológico, que permite identificar la bacteria y determinar qué antibióticos son efectivos para tratarla.

Asimismo, insistió en evitar la automedicación. “El antibiótico que te servía porque siempre tomaste, a lo mejor ya no te sirve para esta bacteria”, precisó.

Cómo prevenir una infección por esta bacteria

Para Guillén, la prevención continúa siendo la herramienta más importante (y económica). Entre las principales recomendaciones mencionó:

Mantener la piel sana y proteger cualquier herida

Lavarse frecuentemente las manos

Consultar al médico ante signos de infección

Evitar la automedicación con antibióticos

Mantener medidas de higiene personal

Recordó que los hábitos aprendidos durante la pandemia siguen siendo fundamentales. “Lavarte las manos no cuesta nada, pero te evita muchas cosas graves”, recalcó.

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Compartir objetos personales también aumenta el riesgo

La especialista explicó que la bacteria puede permanecer en elementos de uso cotidiano, como la toalla, la ropa, el peine, los vasos, etc. Por ello, recomendó evitar compartir objetos personales y mantener buenas medidas de higiene, ya que estas prácticas disminuyen el riesgo de transmisión.

Agregó que los deportes de alto contacto también fueron identificados internacionalmente como un posible mecanismo de contagio.

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“El clon” circula en Paraguay, pero su frecuencia es baja

Durante la investigación, el equipo detectó la presencia del denominado “clon USA300″, ampliamente conocido por provocar infecciones graves en personas sanas. Guillén explicó que este clon fue descrito inicialmente en Estados Unidos y posteriormente en otros países.

En Paraguay no había sido identificado anteriormente porque nunca se habían realizado estudios genómicos de esta magnitud.

No obstante, destacó un dato alentador. “Comparados con Brasil, Argentina y Bolivia, nosotros tenemos una frecuencia de este clon muy baja”, manifestó.

El tratamiento puede ser complejo

Guillén explicó que las infecciones causadas por cepas resistentes pueden requerir antibióticos de última línea. Indicó que estos medicamentos son muy costosos, deben administrarse por vía intravenosa y requieren internación.

Además, advirtió que algunos de ellos incluso pueden producir daños renales. Por ello insistió en que la prevención sigue siendo la mejor estrategia.

“Lavarte las manos -frente a pasar por todo eso- es la opción más fácil y económica”, manifestó.