Sedeco retira del mercado sofisticado hervidor eléctrico por este motivo

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) difundió un comunicado de alerta sobre una medida de seguridad voluntaria y el retiro preventivo del mercado (recall) de ciertos modelos de hervidores eléctricos de la reconocida marca internacional ZWILLING J.A. Henckels Aktiengesellschaft.

Según el informe oficial, el desperfecto identificado representa un peligro directo para la integridad física de los usuarios.

El motivo de la alerta: riesgo de desprendimiento y quemaduras

De acuerdo con lo detallado por el proveedor en cumplimiento de la Ley N.º 1334/1998 de Defensa del Consumidor y el Decreto N.º 3039/2019, se detectó un posible defecto de seguridad que consiste en el aflojamiento o desprendimiento del asa (manija) del hervidor durante su utilización.

La institución advierte que, en casos aislados, este desprendimiento podría ocasionar el derrame imprevisto de agua a altas temperaturas, generando un alto riesgo de quemaduras por escaldadura, tanto para la persona que manipula el aparato como para terceros que se encuentren cerca.

Productos afectados y cantidad en Paraguay

La alerta de retiro afecta específicamente a los siguientes productos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Producto: hervidores eléctricos de agua

Marca: ZWILLING

Modelos: Enfinigy (1,5 litros) y Enfinigy Pro (1,5 litros)

Colores: negro, plata, dorado y rosé

A nivel global, estos electrodomésticos fueron distribuidos entre diciembre de 2019 y febrero de 2026. En lo que respecta al mercado local, la firma estimó que en Paraguay se comercializaron aproximadamente 782 unidades entre septiembre de 2020 y febrero de 2026.

Lea más: Garantía legal, IA e influencers: los cambios que plantea el nuevo Código del Consumidor

Acción correctiva y compensación para los usuarios

Como medida de contingencia, ZWILLING dispuso el retiro inmediato del producto y solicita con urgencia a todos los consumidores que posean estos modelos que dejen de utilizarlos de forma inmediata para evitar accidentes.

Asimismo, se informó que, como parte de esta campaña de seguridad, la empresa ofrecerá una compensación económica a los consumidores finales que devuelvan o registren los productos afectados.

Los usuarios que sospechen o confirmen tener uno de estos hervidores en sus hogares pueden verificar el estado del producto y gestionar el proceso de retiro o compensación a través de los canales oficiales provistos por la marca:

Sitio web oficial: zwilling.com/kettle-recall

Correo electrónico: kettle-recall@zwilling.com

Lea más: Sedeco: denuncias de consumidores llegan a 800 por mes