El argentino Gonzalo Corbalán, primer fichaje del Valencia Basket

De 24 años y 1,93 metros de altura, Corbalán llega procedente del San Pablo Burgos, donde firmó en la temporada 2021-2022, siendo esta última campaña su primera completa en la élite del baloncesto español tras el ascenso a la ACB.

En los 33 partidos que jugó en la competición nacional esta temporada, Corbalán firmó un promedio de 15,1 puntos, 3,2 rebotes y 16,2 créditos de valoración por encuentro. Con esos números, el exterior argentino fue elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición junto a Marcelinho Huertas, Ricky Rubio, Gio Shermadini y Edy Tavares.

A nivel internacional, Corbalán debutó con la selección absoluta de Argentina en 2024 en la fase de clasificación de la FIBA AmeriCup 2025 y formó parte de la plantilla que se colgó la medalla de plata en dicha competición, siendo el segundo jugador más valorado del combinado albiceleste.