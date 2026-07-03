Confiesan que Ueno Bank tiene fondos del IPS violando los límites legales

“...con respecto al límite máximo de depósitos o inversión por emisor, tenemos márgenes disponibles en todas las entidades, con excepción de Ueno, que está sobrepasado en puntos básicos, diez coma y algo, porque tiene depósitos a la vista” (sic), confesó ayer el director de Inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), Hugo Díaz. Esta grave admisión ocurrió durante la sesión del Consejo de Administración, mientras el funcionario intentaba defender su informe adjunto a una nota aclaratoria remitida por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones sobre la clasificación de los inversiones de la previsional.

Ante la contundencia de su propio reconocimiento, Díaz ensayó inmediatamente una defensa para justificar el millonario exceso que beneficia directamente a la entidad bancaria vinculada al Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), exsocio comercial del presidente Santiago Peña.

“Ahí también hay una duda razonable con respecto a si los depósitos a la vista realmente son considerados inversiones. A criterio de la dirección (de Inversiones), no son inversiones porque para ser una inversión necesita tener unas condiciones: plazo, tasa y generalmente no está disponible” (sic), alegó el funcionario. Con esta justificación, Díaz confirmó un esquema sumamente perjudicial para la previsional debido a que el IPS mantiene sumas siderales en depósitos a la vista que no generan un solo guaraní de interés.

Acorralado por su propia delación y ante la firme postura de la consejera Bettina Albertini –quien pidió que sea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones la que determine si se está incumpliendo la ley por concentración de fondos–, el director de Inversiones no tuvo más opción que ceder.

“Coincido en que tenemos que aclarar eso porque nosotros hoy estamos excedidos según el criterio de la Superintendencia. Eso, trasladado a un cuadro simplificado de rangos, son más o menos 2,2 billones (de guaraníes); pero de los 2,2 billones, 1,1 son depósitos a la vista. Es decir, que prácticamente en el 50% de ese monto de 2,2 billones estamos sobrepasados” (sic), insistió de manera fulminante Díaz.

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El límite de inversión

El artículo 42 de la Ley Nº 7235/2023, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, determina de manera taxativa los límites de inversión para proteger los fondos jubilatorios. Según la norma, la colocación en una sola entidad financiera no puede superar el 10% del valor total del portafolio global administrado ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

El propio informe de la Dirección de Inversiones del IPS al 30 de abril de este año –ya que el informe de mayo sigue llamativamente oculto y sin publicarse– detalla que la institución cuenta con un portafolio total de G. 20,1 billones, monto que incluye caja y equivalentes (los cuestionados depósitos a la vista). Bajo esta regla legal, el límite máximo permitido para cada banco de plaza es de alrededor G. 2,01 billones.

Sin embargo, Ueno Bank rompe el techo legal porque actualmente tiene G. 2,15 billones del dinero de la previsional, lo que representa casi el 11% del portafolio global del IPS.

Extraordinario crecimiento

La serie histórica de informes del IPS desnuda un crecimiento patrimonial extraordinario y exclusivo para Ueno Bank desde la asunción del actual Gobierno. El banco pasó de la intrascendencia financiera a la opulencia con fondos del IPS. Inicialmente no registraba Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) ni disponía de fondos de la previsional en sus cuentas.

La situación dio un giro radical en setiembre de 2023, cuando recibió un primer CDA de G. 70.000 millones y para diciembre de 2023 G. 170.170 millones de depósitos a la vista.

Para 2024 y 2025 empezó a recibir una inyección masiva de recursos públicos, inicialmente depósitos a la vista de manera tan agresivo que en algunos meses superó incluso a los montos colocados en CDA y bonos. El pico más escandaloso se registró en noviembre de 2024, cuando el banco de los exsocios del presidente recibió más de un billón de guaraníes bajo esta modalidad ociosa.

Entre enero y abril de este año, los depósitos a la vista de la previsional en la entidad fueron en un promedio de G. 171.943 millones (unos 23 millones de dólares al cambio actual). Una fortuna congelada que, bajo el propio criterio de la Dirección de Inversiones, supuestamente “no es una inversión” y que se entregó de forma gratuita, sin generar rédito alguno para el futuro de los jubilados.