Policía “rescata” a un indigente con nueve antecedentes

Por las bajas temperaturas, una persona reportó a la Policía Nacional sobre un indigente que se encontraba tiritando en una vereda. Uniformados de la Comisaría 3ra. de Asunción respondieron al llamado durante la noche de hoy.

Tras una verificación, los agentes corroboraron que se trataba de Ismael Martínez (38), quien tiene nueve antecedentes penales.

Su lista de antecedentes se presenta de la siguiente manera:

Homicidio doloso (2005) Robo (2007) Homicidio doloso (2010) Hurto agravado (2012) Resistencia (2013) Robo (2021) Hurto agravado (2023) Hurto agravado (2024) Hurto (2026)

Si bien cuenta con los mencionados antecedentes, sobre Martínez no pesa ninguna orden de detención, por lo que finalmente fue trasladado hasta la carpa de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) ubicada en la Costanera. Asimismo, la Policía labró acta del procedimiento.

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