Video: delincuentes intentan asaltar por tercera vez una vivienda y atacan a su dueña

Anoche, alrededor de las 20:00 de ayer cuando la víctima llegaba a su domicilio en Itauguá con su hija, tres hombres encapuchados las abordaron y, tras un forcejeo, las obligaron a abrir la puerta de la casa para ingresar con fines de robo ante la sospecha de que había una importante suma de dinero en efectivo.

Al entrar a la casa, la mujer logró activar la alarma de seguridad, lo que provocó la huida de los delincuentes y también le permitió escapar con su hija hacia la casa de un vecino para resguardarse.

También denunció que esta es la tercera vez que su familia sufre un ataque de estas características. El primero, según citó, fue el 26 de marzo de 2025 y el segundo el 6 de mayo de este año, cuando incluso las encerraron en una pieza y las “torturaban” a punta de pistola.

Inclusive la propietaria sostiene que los atacantes manejan su rutina, ya los horarios de los incidentes coinciden. Al respecto, el oficial Axel Cantero, del departamento de Investigaciones, citó que los asaltantes ingresaron a la propiedad realizando un “boquete” realizado en un alambrado que limita con el de un vecino.

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Atacantes usaron guantes y capuchas

Asimismo, mediante la intervención policial e imágenes de circuito cerrado se confirmó que eran tres los desconocidos que ingresaron al lugar y estaban completamente cubiertos, hasta con guantes, por lo que no se visualizaron huellas.

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Finalmente, ante la recurrencia de los ataques y la lentitud de los procesos previos, la víctima exigió a las autoridades una mayor en la investigación. “Lo que pido es que se muevan un poquito“, instó con la esperanza de que no vuelva a repetirse el hecho.

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