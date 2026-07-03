Clima
03 de julio de 2026 a la - 05:24

Meteorología: ¿Cuánto frío hará este fin de semana en Paraguay?

Las temperaturas mínimas serían de hasta 7 grados este fin de semana en Asunción.
Las temperaturas mínimas serían de hasta 7 grados este fin de semana en Asunción.Fernando Romero 23-06-25 Locales

Las condiciones del tiempo se estabilizan y cesan las lluvias y tormentas en territorio paraguayo. Pero, al mismo tiempo, las temperaturas registran un notable descenso desde hoy.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.

El clima se mantendría estable durante los próximos días, con probabilidades muy bajas de precipitaciones o tormentas en todo el país.

Fin de semana frío

Las temperaturas van en descenso en Paraguay y para hoy fue anunciada una mínima de 7 grados en Asunción, con una máxima de 15 grados.

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Mañana se esperan condiciones similares en la capital, de nuevo con 7 grados de mínima y una máxima de 19 grados.

Los índices subirían levemente el domingo, con una máxima de 22 y una mínima de 12. Sin embargo, en los días siguientes la temperatura volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.