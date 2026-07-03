El MVP de la liga italiana, Armoni Brooks, nueva adquisición del ASVEL de Tony Parker

Tras una temporada excepcional con el Milán, en la que se ha consagrado como uno de los grandes talentos anotadores del continente, Brooks llega a Francia como flamante campeón de Italia, MVP de la temporada y de las finales, y como ganador y MVP de la Copa de Italia en las filas del Olimpia Milán.

Su llegada coincide con las incorporaciones de Sylvain Francisco y de Nick Weiler-Babb, que también reforzarán el juego exterior del conjunto galo, que ha anunciado una inyección económica importante para aumentar sus aspiraciones en la liga francesa y en la Euroliga.

"Brooks se une al Villeurbanne tras una temporada de altísimo nivel con el Olimpia Milán. Una auténtica amenaza ofensiva, conocido por su tiro de larga distancia y su capacidad para crearse sus propias oportunidades de tiro, aportará su potencia al equipo", dijo en un comunicado el ASVEL.

Con experiencia en la NBA en equipos como los Houston Rockets, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, el estadounidense de 28 años disputó las dos últimas temporadas en Milán, donde ha sido una pieza clave.

El pasado curso promedió 13,1 puntos, con un 41,6% en triples, y 3,5 rebotes de media en 38 partidos de la Euroliga.