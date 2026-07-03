Pedro Martínez: “Quiero probarme en un equipo de máxima ambición”

“El planteamiento que me hicieron fue de máxima ambición. Hay una cosa que me gusta y es probarme, probarme en un equipo que tiene máxima ambición y que, por lo tanto, yo voy a tener la máxima presión por entrenar a ese equipo. Es algo que en mi carrera no había tenido la oportunidad de tener”, afirmó Martínez en una entrevista con el diario Las Provincias.

Martínez, que reconoció que hubiera seguido en Valencia Basket “absolutamente convencido y motivado” de no haber aparecido el Real Madrid, detalló también cómo fue el proceso de negociación con ambos clubes.

“Cuando renové con el Valencia Basket en marzo creía que iba a ser mi último contrato como entrenador profesional. Durante este ‘play off’, desde la eliminatoria con el Joventut, dos personas cercanas a mí me transmitieron que había dos equipos de Euroliga interesados en contratarme. Querían saber la predisposición y cuál era la cláusula de salida”, explicó.

El catalán, que afirmó desconocer en ese momento la cláusula porque “no estaba pensando que alguien la pagara”, confirmó que una de esas dos personas de su entorno le comunicó que el Real Madrid “no veía mal la cantidad a pagar” pero que no habló con nadie del conjunto madrileño durante el ‘play off’.

“El día 25 me llamó una persona del Real Madrid felicitándome por el éxito y para comunicarme que tenía interés en que nos pudiéramos ver”, añadió Martínez, que destacó que la primera reunión se produjo al día siguiente en Barcelona.

El técnico confirmó que el sábado 27 de junio recibió una oferta de renovación por parte del club valenciano “muy buena, muy similar a la del Real Madrid en términos económicos” y cuya diferencia fue la duración del contrato ya que el Real Madrid le ofreció tres temporadas y el Valencia Basket, dos. Martínez también reconoció que el director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, fue consciente de todos los pasos y reuniones.