El Anadolu Efes turco ficha al alero español Santi Yusta

"Firmamos un contrato de 1+1 temporadas con Santi Yusta", comunicó Anadolu Efes en sus redes sociales sobre el jugador de 29 años y dos metros, procedente del Casademont Zaragoza.

El conjunto de Estambul, entrenado por el español Pablo Laso, dio la bienvenida al jugador destacando su formación en la cantera del Real Madrid, su experiencia en la Euroliga, su título de Liga Endesa y su trayectoria con la selección española.

"Le damos la bienvenida a Santi Yusta", señaló el club turco que disputa la Euroliga.

El fichaje pone punto final a la etapa de Yusta en Casademont Zaragoza, que confirmó este miércoles la salida de su capitán tras el pago de una compensación económica pactada entre ambas partes para la rescisión del contrato que mantenía vigente con la entidad aragonesa.

Dentro de los términos acordados en la operación, Casademont Zaragoza se reservó de forma exclusiva los derechos del jugador para la Liga ACB en caso de un futuro regreso a la competición española.

Desde su llegada en el verano de 2021, el alero se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia reciente del club aragonés.

Yusta, que ya coincidió con Pablo Laso en el Real Madrid, se une a la lista de fichajes del Anadolu Efes para la próxima temporada, como el ala-pivot croata Dario Saric y el base francés Matthew Strazel.