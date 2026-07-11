El argentino Nico Brussino y Gran Canaria separan sus caminos tras cinco temporadas

Brussino y la entidad canaria han llegado a un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos y deportivos del jugador, que de esta forma no formará parte de la disciplina amarilla en la Primera FEB -la segunda categoría nacional-, a la que ha descendido la entidad tras 31 años en la elite del baloncesto nacional.

En un comunicado, el Gran Canaria ha agradecido a Brussino su "trabajo, esfuerzo y dedicación" en los 292 partidos en los que ha vestido la elástica amarilla y le ha deseado "la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional".

Clave en los éxitos que ha tenido el Dreamland Gran Canaria en el último lustro, como la consecución de la Eurocopa del año 2023, Brussino se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición local.

A lo largo de sus casi 300 partidos con el Gran Canaria, entre Liga española, Eurocopa y Liga de Campeones de baloncesto, se ha convertido en el segundo máximo anotador histórico del club con 2.982 puntos, y en el máximo triplista con 511 tiros de tres convertidos.

Además, es también el tercer jugador con más créditos de valoración en la historia de la entidad, al haber llegado a los 3.313 puntos.

Brussino disputó cuatro veces el 'playoff' de la Liga española vistiendo la camiseta amarilla, además de jugar tres veces la Copa del Rey, alcanzando una semifinal en una de ellas.

El argentino también disputó la Eurocopa durante cuatro temporadas, y este último año la Liga de Campeones de baloncesto.

Brussino se suma a la lista de hombres que han dejado el Gran Canaria este verano, junto con el pívot Mike Tobey, el ala-pívot Eric Vila, el capitán Andrew Albicy, los exteriores Isaiah Wong, Kassius Robertson, Brandon Jefferson y Ziga Samar, así como de Chimezie Metu.

Por otro lado, han fichado ya a tres jugadores para el nuevo proyecto: el exterior estadounidense con pasaporte dominicano Marques Townes, el base islandés Jón Axel Gudmundsson y el interior también norteamericano Luke Fischer, así como el entrenador brasileño Bruno Savignani y el director deportivo Francesc Solana.