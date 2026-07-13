El Barça ficha al base estadounidense Justin Robinson, procedente del París Basketball

Robinson, de 28 años y 1,85 metros, ha firmado hasta junio de 2028, después de una buena temporada en París. Además de la liga francesa, también acumula experiencia en la NBA y, tras un breve paso por la Liga Endesa con el Breogán en 2024, ha competido también en las ligas de Australia, Italia y Francia.

"Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club increíble y prestigioso como el Barça. Estoy muy agradecido y muy feliz", ha comentado Robinson a los medios de comunicación del Barça después de superar la revisión médica.

El base, nacido en Manassas (Virginia) el 12 de octubre de 1997, es un director de juego eléctrico, con buen lanzamiento exterior y buena penetración.

Robinson se considera un "ganador", pero, sobre todo, "un líder dentro y fuera de la pista". "Quiero seguir siendo yo mismo, ser constante, aportar tanto en ataque como en defensa y hacer lo que el equipo necesite para ganar", ha dicho.

"Jugar en un gran club como este, en mi segundo año en la Euroliga, es una enorme ilusión para mí y para mi familia. Quiero abrazar la cultura y todo lo que significa formar parte del FC Barcelona", ha insistido.

Tras crecer jugando en la Montrose Christian School y la Saint James School, en el estado de Maryland, Robinson completó su formación en la NCAA entre 2015 y 2019 (125 partidos con Virginia Tech Hokies y 11,5 puntos y 4,4 asistencias por encuentro de promedio).

Entre 2019 y 2022 compaginó las ligas de verano y la G League con varias oportunidades en la NBA, y llegó a jugar 68 partidos con cinco franquicias diferentes: Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings y Detroit Pistons.

En 2022 se incorporó a los Illawarra Hawks de la liga australiana, pero sufrió una grave lesión que le impidió debutar hasta el curso siguiente, el 2023-24, en el que disputó 33 partidos (12 puntos y 4,4 asistencias por encuentro).

Posteriormente jugó en el Breogán durante nueve partidos y fue determinante en la consecución de la permanencia (9,3 puntos y 2,4 asistencias por encuentro).

Tras su paso por la Liga Endesa, puso rumbo a la liga italiana para jugar en el Trapani Shark. En Italia confirmó su gran nivel, firmando unos promedios de 14,4 puntos, tres rebotes, seis asistencias y 18 de valoración por partido. Fue elegido MVP del mes de noviembre y cerró la temporada formando parte del Mejor Quinteto de la competición.

Su gran rendimiento lo llevó hasta Francia y debutó en la Euroliga con el Paris Basketball, donde ha firmado unos promedios de 14,6 puntos, 4,5 asistencias y 14,4 de valoración en 36 partidos.

En la liga francesa, en la que fue subcampeón, registró unos promedios de 13 puntos, 4,1 asistencias y 9,7 de valoración en 24 partidos disputados.