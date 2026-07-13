Pepu Hernández: "Todavía me emociona que me recuerden lo bien que jugábamos"

Todo un mito de los banquillos, 'Pepu' es una de las figuras más destacadas en la historia del madrileño Club Baloncesto Estudiantes. Además, fue el arquitecto de una de los mejores equipos de España en su historia, con los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes o Rudy Fernández.

Pese al histórico triunfo que cosecharon el 3 de septiembre de 2006, al derrotar a Grecia en la final, disputada en Saitama, al exseleccionador todavía le emociona cuando la gente le confiesa lo que disfrutó con el juego del equipo, según declaró a los medios de comunicación durante el acto conmemorativo organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB), este lunes en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

"Cuando hemos hablado de que la historia de puramente técnica y táctica del baloncesto no interesa, sino que interesan las emociones. Queda el recuerdo de lo bien que se lo pasó a la gente, de qué comportamiento tuvieron todos nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Me encanta que todavía me digan 20 años después que qué bien lo pasaron aquel verano. Simplemente con eso ya normalmente a mí me emociona y me llega, y es cierto que somos mucho más de recuerdos que de número de medallas", afirmó.

Pese a los grandes jugadores de los que disponía, una de las claves fue la unión del vestuario, donde los roles estaban bien marcados y no había disputa de egos. Además, destacó el trabajo conjunto entre unos y otros durante el Mundial.

"Nosotros tratábamos de ayudarles y ellos a nosotros. Han tenido una carrera fantástica. Incluso en la NBA, demostraron ser jugadores extraordinarios. Además ahora se están dedicando al baloncesto, y yo creo que nos están devolviendo todo lo que el baloncesto les ha dado. Es algo que a mí me produce una especial sensación", aseguró.

Una de sus intervenciones más recordadas fue en la celebración en Madrid, donde a su llegada tras ganar el título mundial reivindicó, ante la apasionada afición que acudió a recibirlos, el "ba-lon-ces-to", un deporte que ha experimentado un gran crecimiento en el país, a la vez que deseó que el actual combinado de Chus Mateo también haga disfrutar a los aficionados con su juego.

"Elisa (Aguilar, presidenta de la FEB) ha mencionado el premio Laureus a la trayectoria masculina y femenina. Eso nos lleva a pensar que estamos en un buen momento. Como aficionados queremos seguir viendo una selección, no que gane, si gana mejor, pero sí que nos haga disfrutar y sentirnos orgullosos", concluyó.