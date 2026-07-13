Guaraní quedó sin director técnico

El plena etapa preparatoria y reconstrucción de su plantel para el segundo semestre, Guaraní perdió al entrenador argentino Leandro Atilio Romagnoli.
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Si bien la dirigencia aurinegra, encabezada por Emilio Daher Acuña, aún no dio versiones de la salida del “Pipi”, datos extroficiales indican que el profesional decidió marcharse a su país, alegando cuestiones personales.
En medio de la preparación del Cacique, cumplida en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, el equipo de Romagnoli animó la semana pasada un amistoso contra Ameliano. El Legendario sufrió una dolorosa caída por 3-0 en el primer encuentro, ganando el segundo por 1-0.
El pasado 25 de marzo, Leandro asumió la dirección técnica del plantel aurinegro, en reemplazo de su compatriota Víctor Bernay, actualmente en Nacional.
Bajo el mando del “Pipi”, de 45 años, Guaraní disputó 10 partidos, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.