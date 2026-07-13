Títulos falsos en el MEC: Récord de 283 funcionarios sumariados

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anunció esta mañana que alcanzaron una “cifra récord” que escala a 283 funcionarios sumariados que estarían involucrados en la trama de títulos falsos. El ministro brindó una conferencia de prensa con el senador Patrick Kemper (ANR-cartista), quien preside la comisión especial formada en la Cámara Alta para indagar sobre los diplomas universitarios apócrifos.

De los 283 investigados por el MEC, 13 casos de trabajadores de la cartera ya fueron remitidos al Ministerio Público para su derivación penal. Unos 9 funcionarios tenían cargos de directores en oficinas clave en la gestión del registro de cartones de universidades e institutos de educación superior.

“Tenemos 13 funcionarios que participaron en el proceso de 330 títulos investigados. Tenemos 13 funcionarios que han sido investigados y hoy, sus causas han sido pasadas a la Fiscalía para que pueda tener mayor profundidad en la investigación. Esta denuncia fiscal va a investigar el caso de los 550 usuarios que no fueron autorizados, pero por alguna circunstancia extraña, entraron al sistema y cargaron elementos vinculados a los títulos”, explicó Ramírez.

Cifra récord de sumariados por títulos falsos en el MEC: esto dijo Luis Ramírez

Luis Ramírez recordó lo que ya había anunciado el viernes 26 de julio, que las 550 personas ingresaron al sistema para realizar 130.000 “actos irregulares” dentro del sistema, vinculado a las inscripciones de títulos.

“Algunos pueden ser que sean títulos originales, otros probablemente no lo sean. Hemos cambiado a seis funcionarios en la primera etapa. Hoy otros siete funcionarios. Todo el esquema de registro de títulos y vinculado a la normalización de títulos en el ministerio hemos cambiado”, afirmó.

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Luego, remarcó que “con esto llegamos a 283 funcionarios sumariados por casos vinculados a títulos falsos y a irregularidades dentro del sistema en el Ministerio de Educación. Repito la cifra récord, 283 funcionarios llevamos hasta este momento sumariados”.

Indicó además que no hubo ningún hackeo en el sistema, sino que tenían un sistema para cortar el IP de origen, por lo que desconocen desde qué computadora o computadoras se realizaron estas gestiones. “Hay que atender también que estos son nuevos casos aparte de los otros 550 que ya denunciamos antes. Ya son más de 1.000 nuevos usuarios no autorizados que entraron en el sistema”, aclaró.

El “modus operandi”: Resoluciones falsificadas para validar títulos en Brasil

Según dijo el titular del MEC, habría toda una trama que también se encargó de falsificar resoluciones en casos vinculados a los títulos falsos, para luego usar estos documentos en el vecino país.

“Ya en el mes de abril nosotros entregamos a Fiscalía una denuncia sobre falsificación de resoluciones y legalizaciones del MEC, que se usaban en el Brasil para expedir títulos falsificados en el Brasil”, detalló.

Aseguró que esta denuncia de abril fue reiterada de nuevo considerando el contexto actual, para que el Ministerio Público pueda indagar.

Tras críticas, Senado confirma que Universidad Sudamericana “está en la mira”

La comisión especial conformada en el Senado para investigar sobre los títulos falsos, había sido fuertemente cuestionada semanas atrás por no incluir a la Universidad Sudamericana entre sus carpetas.

La universidad, de gestión privada, es la que dio el título de abogado al exsenador Hernán Rivas (ANR-cartista), quien precisamente está procesado por sospechas de que su diploma en la Sudamericana es “mau”. Otro político colorado cartista, Hans Kemper, candidato a concejal en Luque, también tiene un título de abogado de la misma casa de estudios, y por este motivo, es objeto de investigación en el Ministerio Público.

¿Coincidencia? El fuerte tufo a blindaje de la Sudamericana creció cuando Patrick Kemper fue designado por el cartismo para presidir la comisión del Senado, pese a que la iniciativa es de los parlamentarios opositores. El legislador es primo de Hans Kemper.

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No obstante, Kemper, el senador, aseguró esta mañana que ya pidieron informes a unas 20 universidades e institutos de educación superior, de los cuales varios no enviaron sus reportes, por lo que realizarán una segunda solicitud. Justamente, la Universidad Sudamericana está entre los institutos que no responde al Congreso, pese a la gravedad de los casos que afronta, como el del excongresista Rivas.

Lo que se sabe de los cambios en el MEC

Un solo nombre saltó hasta la fecha entre los cambios realizados por el MEC ante los títulos falsos. Es el cambio de la funcionaria Zulma Díaz Penayo, quien fue directora general de Universidades, pero fue desplazada del cargo en el marco de las investigaciones. En su lugar, ingresó Carmen Paredes, quien inició la intervención de un instituto de Horqueta, en relación con denuncias de supuestos 1.800 documentos apócrifos.

En cuanto a Díaz Penayo, funcionarios de Educación afirman que pertenece al círculo de confianza del exdiputado colorado cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo Zielanko y fue su secretaria cuando este ocupó altos cargos directivos en el MEC, durante la gestión de Enrique Riera como ministro de Educación, en el 2017.

Orlando Arévalo y su esposa, la exconcejala colorada de Lambaré Carolina González, son propietarios de al menos tres Institutos de Formación Docente (IFD) y fueron denunciados por la propia cartera educativa debido a supuesto fraude en un examen de ingreso de estas instituciones.

En su descargo, la funcionaria Zulma Díaz no negó sus vínculos con Arévalo, pero afirmó que no tiene relación ni cometió irregularidades en cuanto a los títulos falsos se refiere.