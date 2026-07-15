Hugo González lidera a los Celtics en su triunfo contra los Kings en la Liga de Verano

El español, titular, terminó el partido con 24 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y un robo, convertido en el líder de los Celtics en este torneo de verano.

González también fue el máximo tirador del equipo y terminó con 8 de 18 en tiros de campo (44,4 %), incluido un 3 de 9 desde el perímetro (33,3 %).

Los Celtics incluyeron a González en su nómina de la Summer League para potenciarle como líder y prepararle para asumir un papel más importante durante la temporada regular, sobre todo a raíz de la salida de Jaylen Brown.

El español ha disputado tres de los cuatro partidos, todos como titular, que los Celtics tenían programados en el torneo de Las Vegas, con otro doble-doble (17-10) en el primero, una victoria sobre los Toronto Raptors por 83-80.