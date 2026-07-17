Chris Duarte, "supercontento y emocionado" con su llegada al Baskonia

En un breve mensaje publicado en el perfil de X de su nuevo club, el escolta de 29 años dio sus primeras impresiones tras anunciarse su llegada al conjunto vitoriano. "Estoy muy contento y emocionado por la oportunidad que tengo de jugar frente a ustedes, baskonistas. ¡Aupa Baskonia"", dijo.

Tras pactar su salida del Unicaja, que a final de la pasada temporada le abrió dos expedientes y le apartó de su disciplina, el exjugador de los equipos de la NBA Indiana Pacers, Sacramento Kings o Chicago Bulls cerró este viernes su llegada al Baskonia para las dos próximas temporadas.