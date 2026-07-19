¿Loan en Paraguay? Policía interviene en la Expo para verificar posible parecido

La difusión en redes sociales de un video en el que aparece un niño durante una entrevista televisiva en vivo desde la Expo 2026 generó especulaciones debido a su aparente parecido físico con Loan Peña, el niño argentino desaparecido hace más de dos años. Ante esta situación, la Policía Nacional realizó verificaciones para descartar cualquier vínculo con el caso.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional se constituyó este domingo en el predio de la Expo, en sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de Mariano Roque Alonso, con el objetivo de verificar la identidad del menor que aparece en las imágenes viralizadas.

El oficial Ramón Vera explicó que la intervención respondió a las numerosas publicaciones y comentarios en redes sociales que señalaban una presunta similitud física con Loan Peña.

“Intervenimos tanto para verificar como descartar si corresponde. Tienen mucha similitud, demasiada similitud. Hay que tener en cuenta también que él (niño de TV), según la denuncia, vino con parientes y lo único que dijo también en las filmaciones es ‘sí’; entonces, puede estar enseñado también”, declaró.

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No hay indicios de que el niño estuviera coaccionado

El agente aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que permitan suponer que el niño observado durante la transmisión televisiva estuviera siendo víctima de un hecho delictivo o permaneciera bajo coacción.

“Y no no tenemos razones para pensar que estaría secuestrado al estar con unos parientes. Ya puede puede estar también educado de una cierta forma”, agregó.

Como parte de las diligencias, Vera informó que los investigadores también se encuentran recopilando imágenes de cámaras de circuito cerrado, tanto del interior como del exterior del predio de la Expo 2026, con el objetivo de reconstruir el recorrido que realizó el niño visto durante la transmisión televisiva.

Según explicó, el análisis de las imágenes permitirá verificar el trayecto que pudo haber hecho el niño y complementar las tareas de identificación iniciadas tras la viralización del video en redes sociales.

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¿Loan Peña en Paraguay?

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la vivienda de su abuela, en la provincia de Corrientes, Argentina, una zona relativamente cercana a la frontera con Paraguay.

Desde entonces, las autoridades argentinas mantienen abierta la investigación sobre su desaparición. En distintas ocasiones, tanto organismos de seguridad de Argentina como de Paraguay señalaron que no existen elementos que indiquen que el niño -hoy con 7 años- haya ingresado o se encuentre en territorio paraguayo.