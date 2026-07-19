Clima
19 de julio de 2026 a la - 07:26

Meteorología: cómo estará el tiempo este domingo en Paraguay

Grupos de familias y niños jugando en parque al aire libre, con columpios y tobogán en un entorno natural.
Familias comparten momentos en un área recreativa junto al agua en la Costanera Sur.Aníbal Velázquez

El pronóstico anuncia que desde este domingo aumenta la probabilidad de lluvias en el país. Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el centro y sur de ambas regiones.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que el amanecer de este domingo se presenta cálido en todo el territorio nacional.

Para la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 29 y 34 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental o Chaco.

Además, se espera un cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego serán variables.

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Lluvias dispersas en el centro y sur del país

Para este domingo se pronostican lluvias dispersas, principalmente sobre los departamentos del centro y sur de ambas regiones.

En el sur, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Una alerta meteorológica está vigente y anuncia ráfagas de vientos moderadas a fuertes para Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.