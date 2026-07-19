Meteorología: cómo estará el tiempo este domingo en Paraguay

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que el amanecer de este domingo se presenta cálido en todo el territorio nacional.

Para la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 29 y 34 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental o Chaco.

Además, se espera un cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego serán variables.

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Lluvias dispersas en el centro y sur del país

Para este domingo se pronostican lluvias dispersas, principalmente sobre los departamentos del centro y sur de ambas regiones.

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En el sur, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Una alerta meteorológica está vigente y anuncia ráfagas de vientos moderadas a fuertes para Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Pte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.