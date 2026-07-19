Jordi Fernández, Hijo Predilecto de Badalona, espera retirarse como entrenador en Brooklyn

"A veces, el apoyo te lo pueden dar con palabras, pero cuando te lo dan con actos significa más. Y yo siempre he dicho que espero poder retirarme en la NBA como entrenador en Brooklyn", ha comentado Fernández al inicio del acto, que se ha celebrado en el Teatro Zorrilla de la ciudad barcelonesa.

El preparador catalán, de 43 años, llevado dos temporadas al frente de los a los Nets, la primera franquicia que dirige como entrenador principal en la liga profesional estadounidense y que en mayo pasado le ofreció la renovación con un contrato plurianual.

Anteriormente, había formado parte, como asistente, del cuerpo técnico de Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets y Sacramento Kings y también había sido seleccionador de Canadá.

"Es el máximo honor que cualquier persona de Badalona puede recibir y, sobre todo, que te reconozcan algo así cuando pasas tantos años fuera de casa es más emotivo", ha valorado sobre su nuevo reconocimiento.

"Llevo dieciocho temporadas en la NBA, fuera de casa, pero la verdad es que mi familia sigue aquí y siempre vuelvo a Badalona, porque poder dar esta cultura a mis hijos es muy importante para mi mujer y para mí", ha explicado Jordi Fernández.