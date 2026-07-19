Los Thunder traspasan a Lu Dort a los Hawks, que envían a Risacher a los Mavericks

Dort fue una pieza clave en el anillo conquistado por los Thunder en 2025 y era el jugador que más tiempo llevaba en la plantilla de Oklahoma City, donde aterrizó en 2019.

Su elevada ficha -superior a los 17 millones de dólares- hacía muy difícil encajar una renovación en el tope salarial de los Thunder tras las mejoras contractuales hace un año de sus principales estrellas: Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren.

Además de crear espacio salarial, en la operación, los Thunder recibieron tres 'picks' de segunda ronda de futuras ediciones del 'draft'.

Por su parte, los Hawks enviaron a los Mavericks al francés Zaccharie Risacher, número uno del 'draft' de 2024, que no terminó de cuajar en Atlanta.

Finalmente, los Hawks recibieron de los Mavericks a Ryan Nembhard.