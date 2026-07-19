Básquetbol
19 de julio de 2026 a la - 15:10

Los Thunder traspasan a Lu Dort a los Hawks, que envían a Risacher a los Mavericks

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Washington, 19 jul (EFE).- Los Oklahoma City Thunder traspasaron este domingo al canadiense Lu Dort a los Atlanta Hawks en una operación a tres bandas en la que los Dallas Mavericks adquieren al francés Zaccharie Risacher, número uno del 'draft' de 2024.

Por EFE

Dort fue una pieza clave en el anillo conquistado por los Thunder en 2025 y era el jugador que más tiempo llevaba en la plantilla de Oklahoma City, donde aterrizó en 2019.

Su elevada ficha -superior a los 17 millones de dólares- hacía muy difícil encajar una renovación en el tope salarial de los Thunder tras las mejoras contractuales hace un año de sus principales estrellas: Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren.

Además de crear espacio salarial, en la operación, los Thunder recibieron tres 'picks' de segunda ronda de futuras ediciones del 'draft'.

Por su parte, los Hawks enviaron a los Mavericks al francés Zaccharie Risacher, número uno del 'draft' de 2024, que no terminó de cuajar en Atlanta.

Finalmente, los Hawks recibieron de los Mavericks a Ryan Nembhard.